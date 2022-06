Mise en danger de la vie d’autrui à Kaolack : le verdict dans l’affaire du bébé déclaré mort, est tombé…

Poursuivie pour mise en danger de la vie d’autrui et usurpation de fonction de médecin, Seynabou Diène est condamnée à 6 mois de prison avec sursis.



A la barre, l’assistance infirmière reconnaît qu’elle n’avait pas la compétence requise pour constater un décès, seulement, elle déclare que cette pratique est courante dans l’hôpital. D’après Seynabou Diène, les infirmières et les aides-infirmières délivrent fréquemment des certificats de décès.



Toujours pour sa défense, elle révèle que les formulaires des actes de décès sont à leur disposition, elles ne font que les remplir et mettre le cachet du service.



Pour rappel, dans la journée du 6 mai 2022, l’assistante infirmière avait déclaré la mort d’un bébé. Arrivé à la morgue, on a constaté que l’enfant était encore vivant. Mais, ce dernier perdra, malheureusement, la vie dans les heures qui suivirent.













