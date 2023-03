Mise en danger de la vie d’autrui : les habitants du Quartier Léona de Bambey très inquiets face au mutisme du Maire

Grâce à l’appui d’une association caritative, leur calvaire de l’eau a été rangé aux oubliettes avec une pompe ou mini-forage qui leur sert aujourd’hui une eau de qualité plus rassurante.



Mais à coté, un autre problème qui n’aurait pas dû avoir lieu surgit. Le puits qui a été abandonné grâce cette œuvre caritative, se trouve au milieu de 4 voies , (donc une zone très fréquentée) à l'intérieur du quartier Léona exposant les enfants à un danger quotidien.



Conscients de ce risque, ses habitants ont envoyé une délégation pour saisir par voie orale et aussi par lettre, le Maire de Bambey afin de faire le nécessaire comme le puits n'est plus utilisé. Mais rien face à ce danger de voir des animaux ou même des personnes tomber dedans



« Loin de s’arrêter là, les sapeurs pompiers ont aussi été informés, le chef du groupement des sapeurs pompiers est venu sur place pour constater l'état de dégradation dangereux du puits abandonné, mais depuis plus d’un an rien n’est fait. Faut-il attendre qu’il ait un drame, une mort d'homme pour réagir ? » peste le collectif qui a saisi Leral Groupe



Loin de s’arrêter à la Mairie, leur autorité locale, d’autres personnes du quartier, ont même saisi le préfet par écrit, mais pour le moment rien ne bouge.



Avec ce danger quotidien, une alerte est lancée aux autorités étatiques face à ce qui pourrait devenir demain un délit « d’homicide involontaire » ou « mise en danger de la vie d’autrui » !