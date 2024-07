Mise en garde contre la reproduction au Sénégal du système des « anciens combattants

Dans son dernier éditorial en date rédigé il y a 10 jours, Mamadou Oumar Ndiaye, en parlant des nominations dans la Fonction publique et les sociétés nationales, avait mis en garde contre la reproduction au Sénégal du système des « anciens combattants » qui prévaut dans certains pays du continent. Des pays où les anciens maquisards qui avaient lutté pour l’indépendance se partagent, après la victoire, tous les postes et en font profiter leur progéniture sur plusieurs générations. Eh bien, apparemment, l’Afrique n’a pas le monopole de ces partages de gâteaux et de postes entre « anciens combattants » puisque, depuis quelques jours, le Bengladesh est à feu et à sang au point où l’Etat d’urgence a été instauré. Des manifestations estudiantines y ont déjà fait plus de 150 morts, l’Armée ayant ouvert le feu à balles réelles.



Les étudiants protestent contre l’instauration d’un quota attribuant 30% des emplois de la Fonction publique aux enfants d’anciens combattants c’est-à-dire de ceux qui avaient pris les armes contre le Pakistan pour obtenir l’indépendance en 1971.



Heureusement qu’au Sénégal, le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko n’ont pas (encore) institué un quota pour les anciens combattants de Pastef !



LeTémoin