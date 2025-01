Mise en œuvre d’une gouvernance de rupture systémique : Diomaye Faye au défi de la non-publication des rapports de l’IGE

Les nouvelles autorités sont déterminées à ériger les pratiques de la bonne gouvernance au cœur dans la gestion de l’Etat. Lors de son premier discours de fin d’année à la nation prononcé le 31 décembre dernier, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé une série de lois sur la transparence et la bonne gouvernance, au-delà de la modification de la loi portant statut général de la fonction publique qu’il entend soumettre dans les prochains jours à la représentation nationale.



L’annonce de ces réformes qui visent à « ouvrir les portes du changement systémique ainsi que les fenêtres de la transformation nationale, dans la droiture, la probité et l’exemplarité « Jub, jubal, jubbanti ! » intervient dans un contexte marqué par la publication des rapports de la plupart des corps de contrôle public.



En effet, à peine installé dans ses fonctions, le Président Bassirou Diomaye Faye avait instruit la publication de tous les rapports de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) et ceux de la Cour des comptes qui étaient rangés dans les tiroirs de ces institutions. Chose qui a été faite depuis par les responsables de ces corps de contrôle.



Aujourd’hui, la seule fausse note de cette démarche du nouveau régime vient de la présidence de la République du fait de la non-publication des derniers rapports de l’Inspection générale d’Etat sur l’état de la gouvernance et de la reddition des comptes.



Placée sous l’autorité directe du président de la République, l’Ige a pour mission d’inspecter tous les services administratifs et toutes les circonscriptions et d’élaborer des rapports avec des recommandations qui ont valeur de directives présidentielles. Cependant, le dernier rapport sur l’état de la gouvernance et de la reddition des comptes rendu public par ce corps de contrôle est celui couvrant la période 20218-2019.



Autrement dit, depuis 2020, aucun rapport d’activités de l’Inspection générale d’Etat n’a été déclassé par le président de la République. Depuis neuf mois les citoyens attendent leur publication.



Source:SudQuotidien