Mise en œuvre des mesures prises : L’Association des maîtres coraniques de Dakar, rappelle le Président Macky Sall à ses engagements…

En effet, le 28 novembre 2022, le Président Sall avait rencontré la communauté des Daraas au Cicad de Diamniadio. Le président de la République avait pris un certains nombre d’engagements, devant les religieux. Près de dix mois après, l’Association des maîtres coraniques de Dakar s’impatiente de la mise en œuvre effective de ces mesures.



Selon Imam Adama Seck, secrétaire général de l’association, il s’agit de l’institution d’un Prix du chef de l’État sur la lecture du Coran, pour créer une émulation nationale chez les apprenants; l’enrôlement de 600 Daraas pour un budget de plus de 7 milliards 500 millions Cfa; la construction de 5 Daraas modernes dans les régions de Thiès, Diourbel, Matam, Kaolack et Kaffrine, pour un montant global d’1 milliard ; l’appui aux Daraas en cantines scolaires dans le programme de cantines scolaires prévu cette année, avec un budget déjà disponible.



Sans oublier la finalisation du cadre juridique et réglementaire des Daraas ; le développement des offres de formation qualifiantes pour les sortants des Daraas ; la prise en compte des Daraas dans les filets de protection sociale, telle que la Cmu et les bourses de sécurité familiale ; l’octroi de 20 % du fond de dotation dédié à l’éducation des Daraas (pour cette année, ce fonds est arrêté à 33 milliards Cfa, donc les 20% correspondent à un peu plus de 6 milliards) ; la transformation de l’inspection des Daraas en une Sirection nationale ; l’accélération du processus de recrutement de 500 maîtres coraniques pour l’année académique 2023-2024.



« Nous remercions le Président Sall pour les belles initiatives prises en faveur des Daraas. Mais, nous attendons leur mise en œuvre effective », soutient Imam Adama Seck.