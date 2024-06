Mise en œuvre des réformes : Le Fmi se félicite des progrès réalisés par le Sénégal

Selon le communiqué de presse publié à cet effet, les principales mesures comprennent des engagements à renforcer l'Office national de lutte contre la corruption (Ofnac) ; adopter une loi protégeant les lanceurs d’alerte ; et parachever les deux dernières mesures nécessaires pour sortir de la liste grise du Groupe d'action financière (Gafi). En outre, ajoute l’équipe du Fmi, les autorités se sont engagées à (iv) améliorer la gouvernance dans le secteur des industries extractives en diffusant des informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises engagées dans ce secteur, conformément aux normes de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie).



Par ailleurs, l'équipe du Fmi salue l'engagement des nouvelles autorités en faveur des programmes existants soutenus par le FMI, lesquelles restent déterminées à mettre en œuvre des politiques visant à réduire les vulnérabilités de la dette en s'engageant dans un assainissement budgétaire favorable à la croissance, en renforçant la gouvernance, en produisant une croissance plus inclusive et riche en emplois, et en renforçant la résilience au changement climatique.



L’équipe du Fmi dirigée par Edward Gemayel est revenue sur le succès de l’euro-bond du Sénégal. Elle relève que malgré un environnement financier mondial et régional difficile, le Sénégal a émis avec succès une nouvelle euro-obligation et a levé un montant substantiel de ressources sur le marché régional.



«Les autorités ont l'intention d'utiliser ce levier financier pour des opérations de gestion du passif, dans le but d'améliorer la viabilité de la dette du pays », note le Fmi.



Adou Faye



Une équipe du Fmi qui a séjourné au Sénégal du 6 au 19 juin dernier, se félicite des progrès réalisés par le Sénégal en matière de réformes structurelles.Source : https://www.lejecos.com/Mise-en-oeuvre-des-reforme...