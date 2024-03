Mise en œuvre des réformes communautaires dans l’Uemoa : Amadou Mame Diop souligne le rôle prépondérant du Parlement

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mars 2024 à 19:29 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, au cours de l’entretien, le Président Amadou Mame Diop a exprimé ses chaleureuses félicitations au Président de la Commission de l’Uemoa et magnifié les mesures salutaires prises par les plus hautes autorités en vue de maintenir la solidarité entre les Etats membres. Il a notamment souligné la nécessité de préserver et de renforcer l’ancrage de nos Etats dans le processus d’intégration régionale bénéfique aux populations. Le Président de l’Assemblée nationale a rappelé la place prépondérante du parlement dans la mise en œuvre des réformes communautaires, notamment en ce qui concerne l’internalisation de certaines normes essentielles. Il a par ailleurs rassuré son hôte sur l’implication effective des députés sénégalais désignés membres du Comité interparlementaire de l’Uemoa (Cip).



Pour sa part, le Président de la Commission de l’Uemoa a présenté la situation globale de l’Union et les conclusions de la dernière session du Cip de l’Uemoa. Abdoulaye Diop a notamment évoqué les enjeux et défis de l’espace communautaire et s’est réjoui des belles perspectives au regard des bonnes performances économiques attendues pour l’année 2024 et les années suivantes. Il a mentionné les avancées importantes du Sénégal dans la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets de l’Uemoa.

Adou FAYE





Source : Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, a reçu en audience ce vendredi 29 mars 2024, Abdoulaye Diop, Président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa).Source : https://www.lejecos.com/Mise-en-oeuvre-des-reforme...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook