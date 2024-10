Mise en œuvre des taxes de santé en Afrique de l’Ouest : Hans Anand Beck de la Banque mondiale se félicite des progrès réalisés par la Cedeao

«La Cedeao a fait des progrès substantiels à cet égard. En 2017, la directive sur la taxe sur le tabac de la Cedeao a été réformée, mettant en œuvre une taxe spécifique pour la première fois. Depuis lors, nous avons constaté des progrès remarquables avec 7 pays mettant en œuvre des taxes spécifiques sur le tabac. L'impact a été remarquable ! À tel point que plusieurs pays ont commencé à mettre en œuvre des taxes spécifiques sur l'alcool même si la directive ne l'exige pas encore », a salué ce responsable de la Banque mondiale. Mais cela signifie aussi qu'il reste beaucoup de travail à faire. Plus de la moitié des pays n'appliquent pas de taxes spécifiques.



Et en plus des défis liés à la conception des taxes, il a souligné que les taxes sur la santé dans la Cedeao sont faibles, moins de la moitié de celles du reste de l'Afrique. «Comme nous le verrons au cours de l'atelier, nous faisons face à une large gamme de défis et d'obstacles à travers la région, des défis politiques et de mise en œuvre à une administration fiscale faible. Il y a aussi des défis liés à la divergence entre les directives de la Cedeao et de l'Uemoa ; et la divergence entre les directives sur le tabac, l'alcool et les boissons sucrées », a confié Hans Anand Beck.



Les taxes sur la santé sont des taxes d'accise sur les produits qui génèrent des externalités et des internalités négatives liées à la santé, appliquées le plus souvent au tabac, à l'alcool et aux boissons sucrées (SSBs). Le tabac, l'alcool et les SSBs sont des contributeurs significatifs et croissants à la mortalité et à la morbidité dans la région de la Cedeao et leur utilisation compromet la santé publique, et par conséquent, le développement économique et le capital humain des pays. Il a affirmé que les taxes sur la santé sont un outil de politique économique extrêmement important.



«Non seulement des taxes bien conçues peuvent réduire la consommation de ces produits et améliorer la santé, mais elles peuvent également générer des revenus fiscaux très nécessaires », a expliqué le responsable de la Banque mondiale.



Adou Faye







Source : Ouverture ce 8 octobre, de l'atelier sur les taxes de santé en Afrique de l'Ouest. L'activité est organisée par le Programme fiscal global de la Banque mondiale et la Commission de la Cedeao. Prenant part à la cérémonie, Hans Anand Beck directeur du Pôle politiques économiques et prospérité de la Banque mondiale a salué les progrès réalisés par la Cedeao sur les taxes de santé.

