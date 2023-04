Mise en œuvre du Roaming national : Les exigences du Rassemblement des entreprises du secteur des Tic

«Depuis 2014 l’Artp a adopté les lignes directrices de la portabilité des numéros mobiles c'est-à-dire la possibilité de changer son opérateur de réseau tout en gardant son numéro. L’opérationnalisation de cette permutation entre opérateurs force la baisse des prix, une meilleure accessibilité au réseau de qualité de la zone, un maillage plus dense du territoire par les opérateurs et une concurrence avec des infrastructures fiables et performantes. La portabilité visait à redonner plus de flexibilité à l’usager et moins de contrainte dans ses choix face aux tous puissants opérateurs. Malheureusement à l’heure des bilans c’est pas le cas, aujourd’hui l’opérateur historique garde toujours son ascendance sur le parc des lignes fixe, mobile et internet », lit-on dans un communiqué du Restic.



L’organisation renseigne que la portabilité mise en œuvre par l’Artp n’a pas permis de rééquilibrer le marché des télécoms en créant une concurrence effective dans le parc global des abonnés et usagers entre les trois opérateurs sur les 14 000 000 d’usagers mobiles au Sénégal. «Avec la persistance des numéros non identifiés le processus de portabilité n’a pas l’impact escompté, selon les données de l’autorité de régulation près de 66% des demandes de portabilité sont rejetées. Plus que jamais notre marché du mobile extrêmement dynamique avec la progression du parc d’abonnés manque de fluidité même avec l’avènement des opérateurs virtuels tels que Xeweul etc », ajoute la même source.



En conséquence le Restic encourage l’Artp et les opérateurs à réévaluer la portabilité des numéros et le catalogue d’interconnexion avant toute mise en œuvre du roaming national. Sans une évaluation effective et exhaustive de la portabilité nous allons vers les mêmes limites et contraintes pour le roaming national et cela ne permettrait pas aux clients et usagers fixe, mobile et internet de recevoir les meilleurs services aux meilleurs prix et tarifs. Enfin sur les zones non couvertes ou peu couvertes, notamment certaines zones rurales, le Restic interpelle le Ministère de l’Economie numérique sur le service universel et son effectivité dans la réduction de la fracture numérique et digitale à l’intérieur du pays.



«Il nous faut faire le bilan du Fonds de développement du service universel des télécoms Fdsut et quelques licences d'opérateurs en cours dont Matam, et surtout les fonds qui y ont été mobilisés. L’évaluation est devenue essentielle pour le Fdsut et la portabilité », informe le Restic.



Adou Faye





Source : Le Rassemblement des entreprises du secteur des Tic (Restic) salue le choc de dynamisme que le nouveau Directeur général imprime déjà à l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes / l'Artp sur des problématiques urgentes comme la couverture effective du territoire en réseau fixe, mobile, internet et surtout la régulation des réseaux sociaux numériques.

