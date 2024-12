Mise en place d’une opération de titrisation synthétique : La Bad, la Dbsa et d’autres partenaires signent un partenariat

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2024 à 09:07 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, la cérémonie de signature a eu lieu lors des Journées transactionnelles (Market Days) 2024 de l’Africa Investment Forum, qui se sont déroulées du 4 au 6 décembre à Rabat, au Maroc. Cette initiative, explique-t-on, marque une étape importante dans la réalisation de la vision du Groupe de la Banque, incarnée par sa Stratégie décennale 2024-2033, qui met l’accent sur la mobilisation des capitaux privés et le dérisquage comme thèmes centraux pour remédier à la lenteur de la réalisation des Objectifs de développement durable.



La plateforme vise à proposer un portefeuille de référence combiné d’environ 1,5 à 2 milliards de dollars d’actifs diversifiés en termes de secteurs, de zones géographiques et de profils de risque. Ce portefeuille comprendra des expositions aux prêts et aux garanties alignées sur les priorités stratégiques communes de la Banque africaine de développement et de la Dbsa, notamment en matière de financement climatique, d’infrastructures et d’intermédiation financière. La composition reflète un pool d’actifs plus granulaire et bien diversifié pour attirer un large éventail d’investisseurs. Présent lors de la signature, le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a souligné que « le véhicule de titrisation multi-émetteurs que nous proposons et que nous sommes en train de concevoir — tout comme le réacheminement des DTS par le biais de capitaux hybrides et d’autres innovations que nous continuons d’explorer — illustre la manière dont la collaboration entre les banques multilatérales de développement et les investisseurs du secteur privé peut débloquer des flux de capitaux transformateurs afin de combler les déficits de financement de l’Afrique ».



Pour Boitumelo Mosako, Pdg de la Dbsa, partenaire dès l’origine de cette proposition révolutionnaire, « il est impératif que les institutions multilatérales de développement, les gestionnaires d’actifs et les investisseurs institutionnels fonctionnent comme un système pour accroître les financements disponibles pour la croissance de l’Afrique ». « Nous sommes fiers du rôle de Newmarket dans la transaction révolutionnaire Room2Run et enthousiasmés par les opportunités croissantes offertes par le secteur des banques multilatérales de développement. Grâce à la plateforme SST, nous pouvons étendre ces succès, tout en renforçant notre partenariat avec la Banque africaine de développement et maintenant la DBSA », a déclaré Molly Whitehouse, cofondatrice et directrice générale de Newmarket, investisseur dans la première transaction de titrisation d’une banque multilatérale de développement lancée avec succès en 2018.



Le directeur exécutif des marchés de capitaux ABS chez Academy Securities, Dan Schaeffer, a exprimé son enthousiasme à l’idée d’étudier comment la communauté des gestionnaires d’actifs peut faire davantage pour encourager les prêts ESG et durables sur le continent grâce à des partenariats avec des institutions de financement du développement telles que la Banque africaine de développement et la DBSA. « L’investissement initial de Room2Run a été une titrisation synthétique historique et Africa50 est fier d’avoir été un participant clé dans cette transaction », s’est félicité Alain Ebobissé, directeur général d’Africa 50. L’Africa Investment Forum est une plateforme multipartite et multidisciplinaire qui fait progresser les projets jusqu’à leur bancabilité, lève des capitaux et accélère les transactions jusqu’à leur clôture financière.

Adou Faye





Source : Le Groupe de la Banque africaine de développement, la Banque de développement de l’Afrique australe (Dbsa) et des investisseurs institutionnels clés, Academy Securities, Africa50 et Newmarket, ont signé, aujourd’hui, une lettre d’intention sur la mise en place d’une opération de titrisation synthétique d’origination multiple.Source : https://www.lejecos.com/Mise-en-place-d-une-operat...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook