Mise en place de YAW: Thierno Bocoum casse Ousmane Sonko et Khalifa Sall Connu pour son engagement et son franc-parler, Thierno Bocoum n'a pas fait dans la dentelle une fois de plus, en s'attaquant aux initiateurs de Yewwi Askan Wi (YAW), Ousmane Sonko et Khalifa Sall.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Septembre 2021 à 06:37 | | 3 commentaire(s)|

Selon l'ancien bras droit de Idrissa Seck de Rewmi, les jalons posés par ces derniers ont eu des conséquences fâcheuses sur les résultats espérés. " Ousmane Sonko et Khalifa Sall ont brisé l'entente sur laquelle nous travaillons tous depuis longtemps ", regrette-t-il.



A l'en croire, les prévisions et tous les calculs n'ont été que des mirages. " Les initiateurs de Yewwi Askan Wi se sont bien gourés et ça leur a explosé en pleine figure ", a-t-il fait savoir.



Pour rappel, avant même la cérémonie de lancement de la "Grande coalition", Thierno Bocoum avait pris ses cliques et claques, soupçonnant déjà un plan ourdi par Ousmane Sonko et Khalifa Sall, sur les tenants et aboutissants de la coalition, désormais appelée Yewwi Askan Wi.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos