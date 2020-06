Mission d’enquête à l’échelle internationale : Le FBI plus que présent dans de très nombreux pays Dans une affaire récente qui défraie la chronique, il nous est parvenu que les grands limiers di FBI avaient débarqués, discrètement au Sénégal. Mais voulant en savoir plus votre site Leral.net cherchait à savoir quand est-ce qu’ils sont descendus au pays de Téranga, malheureusement entaché par ces histoires de drogues. Réponse surprenantes ou inattendue…

Vendredi 19 Juin 2020

Établi en 1908, comme Bureau of Investigation (BOI, littéralement « Bureau d'enquête »), ce service est rebaptisé FBI en 1935. Son siège est situé à Washington, et ses bureaux sont disséminés dans plus de quatre cents villes américaines, et plus de soixante ambassades dans le monde.



Pour revenir l’histoire de ce débarquement de flics américains, selon certaines infos reçues, l’enquête en réalité est partie des bureaux du FBI au Sénégal. Et ces fins couvrent en réalités d’autres pays comme ceux-ci :



Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Sénégal, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone



Collant à l’actualité et disposant d’informations plus larges sur les cartels et autres caïds de ce trafic, les éléments établis à Dakar ont creusé pour aller plus loin, le tout dans une grande discrétion…N’allons pas plus loin pour le moment, revenons sur les missions assignées…



Pour en savoir un peu plus sur leur rôle, voici ce que nous révèlent nos recherches dont certaines réponses sont même tirées des sites officiels américains



La mission du bureau de l’attaché juridique de l’(FBI) Fédéral Bureau of Investigation, est d’établir et d’assurer la liaison avec les principales forces de l’ordre et les services de renseignement et de sécurité dans les pays étrangers désignés.



Cette liaison permet au (FBI) à assumer ses responsabilités internationales efficacement et rapidement dans la criminalité organisée, le terrorisme international, le contre-espionnage étranger, et les questions criminelles d’ordre général.



Mis à part son Bureau à Tunis et ses bureaux externes à travers les États-Unis, le (FBI) a 61 bureaux dans le monde entier connus par « Attachés Juridiques » ou « Représentant ».



Ces bureaux sont composés d’un attaché juridique et d’un attaché juridique adjoint. Les constituent notre première ligne de défense au-delà de nos frontières. Leurs objectifs sont simples : arrêter la criminalité étrangère le plus loin possible des frontières américaines et aider à résoudre aussi rapidement que possible les crimes internationaux qui surviennent….



