Mission de benchmark à Tanger Med : l´Apix à l'école du Maroc Abdoulaye Baldé, le nouveau directeur général de Apix a effectué du 21 au 23 novembre derniers une mission de benchmark à Tanger au Maroc, région devenue l’une des premières Zones Économiques Spéciales (ZES) au monde avec une parfaite intégration des chaines de valeurs mondiales et entraînant l’éclosion de champions continentaux qui sont la locomotive de la croissance marocaine.

Cette mission a été mise à profit par M. Abdoulaye Baldé pour comprendre les déterminants de leurs réussites qui pourront être capitalisés au Sénégal dans le cadre de la nouvelle dynamique d’impulsion des ZES menée par le nouveau Directeur Général de l’APIX, Administrateur des ZES au Sénégal.



A la tête d'une délégation de l'apix, du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, et de l'ambassade du Sénégal au Maroc, M. Abdoulaye Wade a visité le port de Tanger Med, premier port d'Afrique et de la Méditerranée d'une capacité de 9 millions de containers par an ; la multinationale



Motherson spécialisée dans l'équipement automobile et aéronautique, et Atlantic Packaging, une Pmi spécialisée dans l'emballage.



Cette mission de benchmark dans l’une des plus grandes ZES de l’Afrique a permis à la délégation sénégalaise de s’imprégner des orientations, méthodes et outils qui ont permis au Maroc d’atteindre ces résultats considérables.



L'Apix compte s'inspirer de ce bel exemple du Royame chérifien : " Cette visite d'échange est très fructueuse d'un point de vue organisationnelle et stratégique. Une franche collaboration se dessine entre les deux structures pour des échanges de bonnes pratiques par le biais d'un accompagnement dynamique de l'Agence spéciale deTanger Med pour un développement rapide de la Zone économique spéciale de Diass considérée comme Zes vitrine", renseigne, au nom du Dg de l´Apix, Mme Betty Seye Sow, Directrice Qualité et Suivi Évaluation de l'Apix.



Un protocole d'entente entre Apix SA et l'agence spéciale Tanger Med devra être signé entre les deux parties dans le cadre du développement des Zones Économiques Spéciales au Sénégal. Ce futur partenariat es loué déjà par Nasser Tlassellal, directeur général de Tanger Med Engineering : "La signature du MoU (protocole d'entente) nous permettra de disposer à partir de Dakar d'une base arrière en Afrique subsaharienne afin de pouvoir répondre aux attentes du marché de l'Afrique subsaharienne. Et nous sommes heureux de recevoir la délégation de l'apix à cet effet. Nous pouvons désormais compter sur le Dg de l'APIX pour mieux asseoir cette coopération Sud-Sud", plaide-t-il.



Les secteurs d'intervention de Tanger Med Engineering sont relatifs aux plateformes logistiques et ports secs, aux parcs industriels et Zones Économiques, etc.



