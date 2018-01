Mission de réconciliation de l'APR : Daouda Dia à Kédougou pour mutualiser les forces de la mouvance présidentielle

A l’image de Souleymane Jules Diop à Dagana ou encore de la ministre Angélique Manga, le Premier questeur à l'Assemblée nationale Daouda Dia a été l’émissaire du président de l’Alliance pour la République, Macky Sall afin de mutualiser les forces apéristes, en vue de la préparation pour la Présidentielle de 2019.



Le député maire de la commune d'Orkadiéré (département de Kanel) a été ainsi envoyé à Kedougou dans le cadre des missions de réconciliation de l'APR. Sous l’impulsion populaire des mouvements de femmes et des jeunes de la Cojer et les femmes, Daouda Dia a rencontré individuellement toutes les tendances et a pu initier une synergie active et agissante pour une réélection sans fioriture du Président Macky Sall en 2018.



Selon des sources dignes de foi, des personnalités de la mouvance présidentielle comme Hadji Cissé, Biagui, Ousmane Sylla, Opa Ndiaye, tous les maires ainsi que les militants apéristes, ont décidé à l’unisson de tirer ensemble avec comme seul objectif : un deuxième mandat pour le Président Macky Sall.











Leral.net