Missions de nos forces de l’ordre : Les urgences et autres préoccupations attendues

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Octobre 2022 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

Faut-il revenir sur les missions de nos forces de l’ordre, qui doivent avoir d’autres préoccupations beaucoup plus sérieuses et urgentes que de casser de l’opposition ? Un leader politique qui fait sa tournée et va à la rencontre de ses militants et de notables locaux, quel délit commet-il pour mériter d’être bombardé de grenades lacrymogènes ?



L’administration territoriale doit assurément éviter de faire du zèle inutile. Un zèle qui contribue du reste à la montée en puissance de celui qui est considéré comme l’ennemi public numéro 1 du régime du Président Macky Sall. L’urgence en matière sécuritaire, c’est le grand banditisme qui refait surface avec des malfrats sans foi ni loi. Oui, sans foi, car pousser l’audace et la témérité jusqu’à cambrioler une mosquée, il faut être un vrai « Ceddo » voire un mécréant pour le faire !



Suprême sacrilège, ces mécréants ont emporté tous les exemplaires du Saint Coran qui se trouvaient dans ce lieu de culte. Que l’affront se paie avec le rappel des troupes de tous les imams. Leurs chapelets réunis dans une synchronisation de sourates, pourraient avoir beaucoup plus d’effets que la diligence des forces de l’ordre à mener l’enquête sur les profanateurs de cette mosquée de « Nietti Mbar ». Mais où sont donc nos amis de Jamra ?



Mame Matar Guèye et ses agitateurs semblent être en hibernation depuis quelques temps ou fort occupés à zieuter par les trous des serrures pour regarder des mecs sauter des meufs ou s’encanailler entre eux. Sauf qu’il n’y a rien à voir par ces temps de disette. Aucune incartade de nos très espiègles nanas, toujours promptes à lever une jambe pour faire contempler à ces censeurs ce qu’ils cherchent à voir. Des censeurs de Jamra qui ne se bousculent aux portes de la réprobation que lorsqu’il s’agit des scènes de b…, de roulements de fesses ou de baisers déchaînés dont ils raffolent malgré leur fausse pudeur.



Mais quand c’est un imam qui donne l’ordre d’attenter à la vie d’un muezzin, avec la cruauté d’une foule qui ne pense pas, oui, un imam qui pousse la bêtise humaine jusqu’à ordonner à toute une communauté de massacrer un musulman, dont le seul tort a été de vouloir construire une seconde mosquée dans son village, alors là, ces gardiens autoproclamés de nos fausses vertus, gardent un silence gêné voire complice.



A désespérer de ces prétendus religieux mais vrais Kàccoor de Jamra, qui ont toujours les yeux rivés sur les trous de serrures à regarder nos « saï-saïeries » !













Kaccoor Bi - Le Témoin



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook