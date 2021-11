Missions locales pour l'Emploi et l'Entrepreneuriat: Séminaire de renforcement de capacités des Coordonnateurs des MILE et CICOM à Thiès La Direction de l'Emploi en partenariat avec le Centre d'Etudes et de Coopération Internationale (CECI), a organisé, ce mercredi 17 novembre 2021, un séminaire de renforcement de capacités à l’intention des coordonnateurs des Missions locales pour l'Emploi et l'Entrepreneuriat (MILE) et des Centres d'Incubation Communautaires (CICOM).

L'atelier qui se tient du 17 au 19 novembre à Thiès, a pour objectif général de renforcer les capacités des agents dans les missions locales pour l'Emploi et l'Entrepreneuriat des jeunes et des femmes, sur les outils de gestion administrative et d'accompagnement des demandeurs d’emploi.



Ainsi, les agents des missions locales sont capacités sur :

- Les missions de la Direction;

- Le projet des MILE;

- Les dispositifs d'accompagnement vers l'insertion;

- La Rédaction administrative.



Pour rappel, la Direction de l'Emploi a installé 15 Missions locales pour l'Emploi et l'Entrepreneuriat( MILE) dans différentes localités du pays.



L'objectif de ce projet est de promouvoir une véritable politique de développement de l'emploi local et de mise en valeur des potentialités des territoires.















