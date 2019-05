Mme Aminata Tall brise le silence:« au CESE, il n’y a pas de passation de service »

L’ex-présidente du Conseil économique social et environnemental fait des précisions suite aux informations parues dans la presse faisant croire qu’elle est en colère contre son successeur Mme Aminata Touré et qu’elle refuserait même d’organiser la cérémonie de passation de service’.



A en croire Mme Aminata Tall, il n’en est rien. Dans un communiqué exploité par L'Observateur, elle apporte des éléments d’éclairage sur le fonctionnement du CESE.



« Pour la bonne information de l’opinion, conformément aux règles administratives et à la pratique républicaine, il n’y a pas de passation de service entre présidents sortant et entrant au niveau du CESE, précise-t-elle. Les inspecteurs généraux d’Etat pourront l’attester. Le secrétaire général de l’institution, garant de la continuité de l’administration, se charge d’accueillir le président entrant, qui à son tour, prendra les dispositions nécessaires à sa propre installation. »



Mme Aminata Tall dit n’éprouver aucune colère à l’endroit de Mme Aminata Touré.

