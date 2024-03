Mme Diéguy Diop Fall: « Une femme engagée au service de son pays » En cette Journée internationale de la Femme, il est essentiel de mettre en lumière des femmes remarquables, qui contribuent de manière significative, à la société. Parmi elles, Mme Dieguy Diop Fall, Directrice de l’Économie sociale et solidaire, se distingue par son engagement sans faille et son dévouement au sujet des valeurs d'égalité et de progrès.

Mme Dieguy Diop Fall est bien plus qu'une femme politique : elle est une militante infatigable du Parti Alliance pour la République (Apr) de Son Excellence Macky Sall. Son dévouement au sujet des idéaux et son leader, se manifestent à travers ses actions incessantes, pour promouvoir la politique de développement et les valeurs de solidarité. Sa présence sur les plateaux télévisés, ses interventions lors des panels et ses communiqués hebdomadaires, témoignent de son engagement indéfectible pour la cause qu'elle défend avec passion.



Au moment où les hommes, les ministres ou les directeurs généraux n’ont pas eu le courage d’affronter l’opposition, Mme Fall n’a pas hésité à aller au front, pour défendre le bilan exceptionnel du président de la République.



En cette période charnière, Mme Fall appelle les militants et les responsables politiques à se mobiliser en vue des échéances futures. Son message est clair : orienter toutes les énergies vers la présidentielle 2024, en mettant en avant la défense de la République et les valeurs d'intégrité et de progrès. Son engagement exemplaire et sa détermination sans faille font de Mme Dieguy Diop Fall, un modèle inspirant pour les femmes et les hommes de tous horizons, témoignant ainsi de la force et du potentiel des femmes dans la construction d'un avenir meilleur pour tous.



En cette journée spéciale dédiée à la célébration des femmes, rendons hommage à des figures telles que Mme Fall, dont la détermination et le leadership inspirent et motivent chacun, à œuvrer pour un monde plus juste et équitable.



