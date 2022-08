Mme Ndèye Saly Diop Dieng prise au piège de Gabrielle Kane

Nos ministres ayant tendance à l’ouvrir à tout -va, on ne s’étonnera pas d’avoir droit à ce genre de sortie. En effet, le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Mme Ndèye Saly Diop Dieng, a sorti hier un communiqué pour démentir la demoiselle Gabrielle Kane qui l’accusait de l’avoir presque éconduite quand elle était venue lui parler de l’affaire Adji Sarr. Et pour se disculper, la ministre s’est carrément lâchée, informe LeTémoin.



Donnant du grain à moudre à ceux qui considèrent le dossier Sonko - Adji Sarr comme politique. Et c’est pour prendre parti dans un dossier qu’elle dit être pendant au niveau de la Justice. Quand donc un ministre soutient une partie dans un dossier, ça fait assurément désordre. Se taire face aux déclarations d’une écervelée aurait mieux valu que ce genre de déclaration…