Mme Sokhna Maïmouna Diop, Directrice générale adjointe en charge du Pôle Commercial CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK : CBAO, un modèle de banque inclusive universelle

Mme Diop, comment se porte aujourd’hui CBAO, Groupe Attijariwafa bank ?

CBAO se porte très bien. Nous avons une croissance continue et des résultats financiers solides en 2023, dans un marché en pleine transformation. Cela nous le devons à un développement soutenu de notre fonds de commerce, qui nous permet d’en compter près de 400.000 clients en 2023, et une diversification réussie de nos activités. Au total, nous avons renforcé notre présence sur le marché bancaire sénégalais et maintenu notre position de leader.



Nous avons su maintenir une dynamique positive à la fois sur le Retail et le Corporate, tout en faisant face aux défis du marché bancaire sénégalais, notamment en matière de digitalisation. Aujourd’hui plus qu’hier, nos équipes restent mobilisées et engagées à fournir à nos clients des services bancaires de qualité.



- CBAO Groupe Attijariwafa bank s’est distingué en 2023 par un saut dans l’activité d’intermédiation. Pouvez-vous revenir sur les chiffres et faits marquants ?



En 2023, notre activité d'intermédiation a continué à croître, avec une progression notable des crédits accordés principalement dans les secteurs clés tels que les infrastructures, les industries, l’agro-business et les PME. Nous avons également sensiblement amélioré notre offre de financements aux particuliers en crédits à la consommation et en crédits immobiliers pour accompagner nos clients dans leurs projets. L’examen de nos indicateurs d’intermédiation et de performance à fin décembre 2023 montre une bonne tenue de nos agrégats avec un rythme de progression du Produit Net Bancaire (PNB) de 21%, une croissance du bilan de +11% pour atteindre 1470 milliards de FCFA. Les dépôts collectés ont augmenté de +11% pour s’établir à 1215 milliards de FCFA et les emplois ont atteint 997 milliards de FCFA avec une évolution de 14%.



Cette performance, je rappelle, est à la fois le fruit d’une stratégie de proximité avec nos clients,dans une approche différenciée, d’un accompagnement ciblé des projets structurants et d’une gestion prudente du risque. Nous avons ainsi renforcé nos relations avec les entreprises sénégalaises et soutenu leur développement. CBAO est le partenaire financier stratégique des principaux acteurs évoluant dans les secteurs clés de l’économie sénégalaise, et nous les remercions pour leur confiance.



- Quelle est la stratégie qui a permis de développer un modèle inclusif de banque universelle ?



Notre modèle inclusif repose sur une stratégie d’ouverture de la banque à toutes les couches de la population sénégalaise. CBAO est une banque universelle et cela inclut l’accès facilité aux services bancaires et une offre de produits adaptés aux besoins spécifiques des Particuliers, des Commerçants et TPE, des PME, des Grandes entreprises et Multinationales.



Nous sommes convaincus que la banque de demain se construit aujourd’hui. Nous investissons dans le digital parce nous croyons fermement que c’est l’avenir de la banque. Ainsi toutes les dimensions de la transformation digitale sont appréhendées sur le plan technologique, de la culture organisationnelle, les parcours et expérience client et bien entendu sur le plan RH le développement des compétences et des talents.

Nonobstant le digital, nous continuons aussi à investir dans notre réseau physique, qui est le premier du Sénégal, pour le rendre plus moderne, plus convivial et ainsi améliorer l’expérience de nos clients en agence.



- Pourquoi ce choix stratégique de cibler de plus en plus les zones périurbaines ?



Les zones périurbaines représentent un potentiel de croissance important. Ces zones connaissent une urbanisation rapide, et la demande pour des services financiers y est en forte augmentation. La présence de CBAO permet de connecter les zones péri-urbaines au réseau bancaire pour une croissance inclusive. Et cette présence confortée par notre offre digitale offre une opportunité stratégique pour renforcer notre maillage territorial et créer un impact positif sur l'économie locale.



- L’approche de la banque de détail ne risque-t-elle pas de connaître un déclin avec le développement de la digitalisation des services bancaires ?



Nous pensons que la digitalisation est une très grande opportunité pour transformer l'approche traditionnelle de la banque de détail. Elle permet de fluidifier, simplifier et de moderniser les services bancaires.



Cependant, l'aspect humain reste essentiel dans nos métiers, notamment pour les conseils personnalisés. L’objectif de CBAO est de combiner les deux approches : offrir des solutions digitales performantes, tout en maintenant une relation de proximité avec nos clients. C’est le fondement de notre modèle relationnel. Ainsi, nous développons des services bancaires centrés autour du client, intégrant les avancées des nouvelles technologiques et la qualité de la relation humaine pour une amélioration continue de l’expérience client sur tous les canaux de la banque.



- Quelles réponses stratégiques et commerciales compte apporter CBAO avec l’avènement de la banque digitale ?



CBAO a déjà apporté des solutions innovantes en matière de digitalisation sur le marché sénégalais, notamment à travers les partenariats gagnant-gagnant que nous avons noués autour de la monnaie mobile et des activités Bank to wallet. CBAO se positionne aujourd’hui comme la première banque digitale du Sénégal.



Nous continuons à investir dans la digitalisation avec des plateformes mobiles, des solutions de paiement en ligne et des services bancaires à distance.



Nous sommes engagés depuis plusieurs mois dans le projet d’interopérabilité des services financiers de la BCEAO, qui vise à faciliter l’accès aux services financiers et à accroitre l’efficacité du système de paiements. Les clients pourront par exemple faire des transactions de la monnaie mobile vers un compte bancaire et vice versa, et d’une monnaie mobile à une autre. Ce projet devrait transformer significativement l’écosystème financier de la sous-région et CBAO fait partie des premières banques à avoir réussi les phases d’expérimentation. Comme vous le voyez, nous sommes résolument tournés vers la banque digitale.



- Quelle est l’expérience de la CBAO en matière de Crédit-Bail, et quelles sont les opportunités pour les PME ?



CBAO est leader du marché sur le crédit-bail. Nous disposons d’une offre de financement en crédit-bail très compétitive et qui répond parfaitement aux besoins des Très Petites et Moyennes Entreprises (TPME) dans leurs investissements en équipements notamment.

CBAO dispose d’une expertise éprouvée dans ce domaine. En 2023, près de 300 entreprises ont été accompagnées par CBAO à travers le crédit-bail pour un volume de financement dédié qui avoisine les 12 milliards de FCFA. Nous offrons des solutions flexibles qui permettent aux TPME, mais également aux grandes entreprises, d’acquérir des biens sans mobiliser immédiatement de gros capitaux. Cela leur donne l’opportunité de croître rapidement, et de gérer efficacement leur trésorerie tout en bénéficiant des avantages qu’offre le crédit-bail.



- Comment CBAO se positionne-t-elle dans le financement vert des projets et des PME ?



Nous avons intégré une stratégie de finance verte, qui consiste à soutenir les projets respectueux de l’environnement, en particulier dans les secteurs de l’énergie renouvelable et de l'agriculture durable. Notre objectif est de contribuer à la transition énergétique du Sénégal, en finançant des projets à impact positif sur le climat, tout en proposant des solutions de financement adaptées aux entreprises qui souhaitent s'engager dans cette voie.



- Où en êtes-vous avec la mise en œuvre de votre plan stratégique « Ambitions 2024 » ?



Le plan "Ambitions 2024" avance conformément à nos objectifs initiaux. Nous avons déjà réalisé des progrès significatifs, notamment en matière de digitalisation des services, de développement de nouveaux produits financiers et d’accompagnement des entreprises privées et publiques dans leur développement. Des ajustements ont été réalisés pour mieux répondre aux évolutions du marché, d’abord en renforçant notre offre pour les Commerçants et TPE, ainsi que pour les fonctionnaires et agents de l’Etat, ensuite, en intensifiant notre engagement auprès d’eux. Nous sommes confiants quant à l’atteinte des objectifs fixés à fin 2024.



- Quels sont les enjeux et les retombées attendues du partenariat signé avec l’APIX lors du FIAD 2024 ?



C’est vrai que l’APIX était présente à Casablanca au mois de juin, lors du Forum International Afrique Développement que nous organisions pour mettre en lumière les opportunités d’investissement sur le continent, avec l’avènement de la ZLECAF.



Le partenariat avec l’APIX vise à renforcer l’attractivité du Sénégal pour les investisseurs étrangers, et à soutenir les entreprises locales dans leurs projets de développement. Ce protocole d’accord permettra de faciliter l’accès aux financements pour les projets structurants et de contribuer à la transformation économique du pays. Nous prévoyons une synergie entre les services offerts par l'APIX et l’expertise bancaire de CBAO, pour attirer davantage d’investissements dans des secteurs clés comme l’énergie, les infrastructures et les technologies.



- Quels sont les défis actuels de CBAO ainsi que les perspectives à court et long terme ?



À court terme, nous maintenons le cap vers la vision que nous portons pour CBAO à savoir poursuivre la transformation digitale pour accompagner efficacement nos clients, leur offrir une expérience optimale et améliorer leur satisfaction.



À long terme, nous visons d’abord, à consolider notre position de leader en Afrique de l’Ouest, avec une croissance durable dans tous les pays de présence, ensuite à élargir nos services à l’échelle régionale pour être la banque relationnelle de référence, et pour cela, intégrer davantage les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans toutes nos opérations.



C’est vous dire que CBAO Groupe Attijariwafa bank reste une banque résolument engagée dans le développement et la transformation économique de l’Afrique de l’Ouest.

