Mobilisation à l’APR : les étudiants Républicains des différentes universités prêts à porter la candidature du président Macky en 2024. Dans le but de soutenir la candidature du président en exercice Macky Sall, les étudiants et élèves des différentes universités publiques et privées du Sénégal se sont réunis au Cices ce samedi 3 décembre pour lancer un nouveau concept qu’il dénomme « amphi républicain ».

Ces étudiants qui s’identifient à la vision du président de la République, sont venus en masse pour témoigner soutien et reconnaissance au président.





En effet, à 15 mois des élections de 2024, l’APR est actuellement dans une dynamique de mobilisation des militants avec le lancement de la vente des cartes. Ainsi, les étudiants républicains des différentes universités mobilisent les troupes pour conforter la candidature de leur leader en 2024.



