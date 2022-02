Mobilisation contre l'homosexualité: "Une instrumentalisation politique pour affaiblir le pouvoir", selon Seydi Gassama Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal ne voit rien d'autre que des manœuvres politiques avec certains mouvements et associations qui ruent sur les brancards en prônant la criminalisation de 'l'homosexualité.

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Février 2022 à 05:40 | | 0 commentaire(s)|

Pour Seydi Gassama, directeur d’Amnesty International au Sénégal, « les actes contre nature sont déjà très sévèrement pénalisés » par un article de loi, critiqué d’ailleurs par les défenseurs des droits humains, alors que plusieurs personnes ont été arrêtées et condamnées ces dernières années.



Selon lui, cette mobilisation est « une instrumentalisation politique pour affaiblir le pouvoir et pour s’attaquer aux fondements laïcs du pays », à quelques mois des élections législatives qui doivent se tenir le 31 juillet prochain.



Pour rappel, le mouvement And Sameu Djiko a fait une mobilisation dimanche dernier pour exiger à l'Etat encore une fois de criminaliser l'homosexualité, en faisant son cheval de bataille.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook