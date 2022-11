Mobilisation pour un troisième mandat et sévères mises en garde de la société civile contre un tel projet: Macky entre le marteau et l’enclume Il est devenu fréquent d’entendre des partisans du Président Macky Sall réclamer publiquement une troisième candidature pour leur chef. Pendant ce temps, les organisations de la société civile se mobilisent pour faire échouer un tel projet. Mais le principal concerné préfère se taire sur ses ambitions et peine apparemment à se décider.



Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Novembre 2022 à 11:01

Il a longtemps maintenu le flou autour de l’éventualité de faire un troisième mandat. Mais aujourd’hui, Macky Sall est dans l’obligation d’éclairer la lanterne des Sénégalais. En tout cas, son discours au lendemain de sa réélection en 2019 ne tient plus. Il disait en substance : «Si je dis que je ne serai pas candidat, les membres du gouvernement ne vont plus travailler, chacun va essayer de se positionner. Si je dis que je serai candidat, une vive polémique va s’ensuivre.» Mais l’histoire a démontré qu’une telle affirmation n’est pas tout à fait justifiée dans la mesure où ceux qui sont dépositaires d’ambitions ou ayant la carrure présidentielle sont identifiés et connus au sein de la mouvance. Aussi, ces mises en garde du chef de l’Etat n’ont pas empêché les membres de la mouvance présidentielle de se prononcer sur la question et de créer une polémique autour de ce sujet. Si du côté de l’opposition, les ambitions sont déjà déclarées, la mouvance présidentielle elle, reste suspendue à la décision du chef. Ce dernier devrait soit afficher sa volonté de briguer un troisième mandat ou désigner son dauphin. Mais son silence laisse entrevoir une double crainte : décevoir ses partisans et alliés ou faire vivre au Sénégal le syndrome des mandats de trop. Or, la prochaine Présidentielle est prévue dans quinze mois environ, et toutes les écuries sont en train de monter leur plan pour cette échéance. Macky Sall semble ainsi être tenaillé aussi bien par la pression de ses partisans que par la forte mobilisation de la société civile contre le troisième mandat. D’ailleurs, une dizaine d’organisations lui ont adressé une lettre ouverte afin qu’il respecte la parole donnée et l’article 27 de la charte fondamentale du Sénégal qui lui interdit de briguer un autre mandat suite à la révision constitutionnelle de 2016. D’autres activités sont également planifiées pour dissuader le chef de l’Etat. Le mouvement « Y en a marre » a ainsi annoncé pour vendredi la sortie d’une chanson pour démarrer la campagne contre une candidature du Président Macky Sall en 2024, comme ce fut le cas en 2012 pour Abdoulaye Wade. Dernièrement, pour contrer la mobilisation, le pouvoir avait interdit un concert panafricain « pour la limitation à deux mandats présidentiels ».



Autant de signes qui laissent perplexes les observateurs sur les ambitions du Président Sall. A cela s’ajoute le fait que depuis quelque temps, les langues se délient dans la mouvance présidentielle. D’aucuns ont été exclus du parti présidentiel ou déchus de leurs fonctions pour s’être prononcés contre la troisième candidature du Président Sall. Parmi ces bannis, on peut compter Moustapha Diakhaté, Sorry Kaba, Me Moussa Diop et dernièrement Mimi Touré qui a indiqué qu’un «3e mandat est juridiquement et moralement impossible.



Macky continue de cogiter pendant qu’on est dans la dernière ligne droite



Pendant ce temps, souligne-t-on dans L'As, tous ceux qui sont pour un troisième mandat se permettent de poser le débat publiquement. Ils sont nombreux les hauts responsables de l’Apr qui se sont prononcés publiquement en indiquant que rien ne peut empêcher le Président de se représenter, parlant ainsi de deuxième quinquennat pour leur boss. Parmi ceux qui font cette apologie, on peut noter des ministres, des députés et autres hauts responsables de l’Alliance pour la République (Apr):Abdou Karim Fofana, Mame Mbaye Niang, Cheikh Oumar Hanne, … Mieux encore, les alliés commencent également à défendre cette thèse. Il en est ainsi de l’ancien coordonnateur du Pds et maire de Dagana, Oumar Sarr qui appelle les Sénégalais au respect des institutions. « La validation et l’invalidation d’une candidature à l’élection présidentielle est du ressort exclusif du Conseil constitutionnel», a déclaré dernièrement le ministre des Mines et de la Géologie. Ceci en dit long sur le changement de discours qui s’opère autour de la participation de Macky Sall à la prochaine échéance électorale. Un autre fait qui pousse les observateurs à croire que Macky n’a pas encore lâché du lest, c’est que le leader de l’Apr a invité ses partisans à la remobilisation, à la relance des activités du parti et à la vente de 1,5 million de cartes de membres. Signes avant-coureurs d’une troisième candidature ou stratégie pour faire gagner son appareil lors de la prochaine présidentielle ? Macky continue de cogiter pendant qu’on est dans la dernière ligne droite.

