Mobilité urbaine à Dakar: 13 autoponts bientôt construits

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019

Après une visite à la Cité Keur Gorgui, à Saint Lazare et au poste de contrôle du péage à Thiès, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm, a annoncé que 13 autoponts seront construits à Dakar, pour améliorer la mobilité urbaine.



"Il s’agit de 13 autoponts dont les ouvrages ont été lancés par le Premier ministre au mois de janvier 2019. Nous allons dans quelques jours entrer dans la phase de démarrage effectif des travau, selon lui. Ces ouvrages sont extrêmement importants parce qu’ils vont apporter beaucoup d’amélioration à la fluidité de la circulation au niveau de Dakar".



après une visite des sites, le ministre s'est dit «rassuré par les premiers chantiers qu’il a eu à visiter sur la Vdn au niveau de la Cité Keur Gorgui et de Saint Lazare. Ces ouvrages se font sur un réduit, la Vdn, un axe très fréquenté, avec des contraintes sur les voies circulatoires ».



Aussi, «des dispositions sont prises pour atténuer les risques et les gènes sur la circulation», d'après Oumar Youm.

