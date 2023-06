Mobilité urbaine dans le continent : L’Afrique représentait environ 60 % du chiffre d'affaires de Yango Emea à la mi-2022

Selon un communiqué de presse, Gitex Africa a permis à Yango de montrer son succès et de partager ses perspectives sur l'avenir de la mobilité en Afrique. Adeniyi Adebayo, directeur Afrique de Yango, a eu l'opportunité de participer à un panel au cours duquel il a partagé la vision de l'entreprise et le rôle de la technologie dans la transformation du transport urbain en Afrique.



Adeniyi Adebayo, par ailleurs directeur du développement commercial de Yango, a souligné l'engagement de Yango à révolutionner le paysage de la mobilité urbaine en Afrique. « Nous sommes ravis de participer à cet événement novateur pour collaborer avec les leaders de ce secteur, échanger des idées et explorer de nouvelles opportunités. Chez Yango, nous sommes heureux d'être à l'avant-garde de la modernisation des transports dans le monde en défendant le véhicule de transport avec chauffeur (Vtc) comme une solution clé aux défis de la mobilité urbaine. Notre présence ici réaffirme notre engagement et notre volonté de transformer la mobilité urbaine sur le continent. », a-t-il dit.



Selon lui, au-delà de la simplicité des déplacements, notre engagement à long terme implique la création de nombreuses opportunités d'emploi et la promotion de l'entrepreneuriat à travers l'Afrique, démontrant ainsi notre engagement profond en faveur de l'autonomisation des populations. «En encourageant le véhicule de transport avec chauffeur (Vtc), nous croyons fermement que nous pouvons avoir un impact significatif sur la mobilité urbaine et favoriser la croissance socio-économique de l'Afrique dans son ensemble », a expliqué Adeniyi Adebayo.



Les usagers de Yango ont effectué plus de 150 millions de trajets et l'expansion rapide du service est évidente avec sa présence dans plus de 20 pays à travers le monde, dont 12 nouveaux marchés au cours de l'année écoulée. Preuve de sa croissance exponentielle en Afrique, le nombre de trajets effectués sur les marchés africains où la société est présente a triplé au cours de l'année écoulée, tout comme le nombre d'utilisateurs actifs de Yango en Afrique, ce qui témoigne de la popularité et de la demande croissantes pour les services de la plateforme.



«À la mi-2022, l'Afrique représentait environ 60 % du chiffre d'affaires de Yango Emea, ce qui dépasse les attentes et justifie l'engagement de Yango sur le continent africain. Yango vise à élargir sa portée et à avoir un impact positif sur le développement du continent », révèle la même source.



La réussite de Yango, ses solutions innovantes et sa vision de l'avenir ont fait de l'entreprise un moteur de la transformation numérique de l'Afrique. Alors que le continent adopte la technologie et s'efforce de parvenir à un développement durable, Yango reste à l'avant-garde, défendant la cause d'une mobilité urbaine sûre, abordable et fiable pour tous.



