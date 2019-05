Moctar Sourang, porte-parole Fnr : « il n’y a pas de non-alignés dans l’espace politique sénégalais » Le porte-parole du Front national de résistance (opposition) a jeté une grosse pierre dans le jardin des partis politiques qui se disent non-alignés. « Il n’y a pas de non-alignés. On ne peut pas avoir soutenu un candidat à la dernière élection présidentielle et ensuite se déclarer non-aligné », a-t-il fustigé sur la RFM.

Selon lui, il faut s’affirmer, « il n’y a que deux bords dans l’espace politique, c’est la majorité et l’opposition. Il faut choisir son camp. Ou on est d’un côté ou de l’autre ». D’ailleurs, martèle Moctar Sourang, « ceux qui s’appellent non-alignés ne doivent pas proposer de représentants dans la commission cellulaire indépendante en vue d’une dialogue politique ». Car, a-t-il estimé, ils n’ont pas cette légitimité.

