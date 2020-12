Modernisation des Services déconcentrés: Le SDADL et le SRADL de Louga seront équipés

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires a effectué une visite au niveau des services déconcentrés. L'objectif de cette visite est de s'enquérir de la situation.



En tournée à Louga, dans le cadre de la campagne nationale de vulgarisation du Plan national d'Aménagement et de Développement territorial, le ministre Oumar Guèye a visité, ce vendredi 11 décembre 2020, les Services de son département. Il s'agit du Service régional d’Appui au Développement local, du Service départemental d'Appui au Développement local, du Service régional de l'Aménagement du territoire et de l'Agence régionale de Développement( ARD).



Cette visite s’inscrit dans le cadre de la modernisation et la redynamisation de l’administration locale. Les chefs de service qui ont accueilli chaleureusement le ministre chargé des Collectivités territoriales et sa délégation, ont saisi l’opportunité pour étaler les difficultés auxquelles ils sont confrontés.



Après les avoir écoutés, Oumar Guèye a pris l’engagement d’équiper, dans les plus brefs délais, ces services en matériels informatiques de dernière génération. Ce qui va sans doute permettre aux agents de mener à bien leur mission.



'' Les CADL jouent un rôle très important de cheville ouvrière de l’Administration à la base au niveau le plus proche, et essentiellement dans les secteurs de l’Elevage, de l’Environnement, des Eaux et forêts, de l’Agriculture' ', a t-il précisé.



Pour rappel, sur instruction de son Excellence le président de la République, le ministre Oumar Guèye entend moderniser les 171 CADL que compte le Sénégal, pour une meilleure condition de travail des agents.







