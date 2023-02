Modernisation des cités religieuses : L’Agetip réalise une infrastructure de 600 millions FCfa à Yoff

Ce bijou d’un coût de 600 millions FCfa comprend, selon le patron de l’Agetip, El Hadji Malick Gaye, le rez-de-chaussée qui est un grand espace ouvert de rencontres et de prières, destiné aux pèlerins, pour améliorer le confort de leur accueil.



Pour El Hadji Malick Gaye, le premier étage fait office d’institut islamique, un espace pédagogique, avec des salles de formation (5), une salle informatique, une salle spécialisée, une bibliothèque, des bureaux et commodités pour les enseignants.



Au deuxième, il y a la résidence des hôtes, avec deux suites présidentielles et quatre suites juniors et des espaces de services, a-t-il expliqué au Président Macky Sall, qui était sur les lieux hier, pour visiter les travaux. La livraison de l’infrastructure se fera dès l’installation des équipements.













"L'As"