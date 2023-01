Modernisation des marchés et espaces commerciaux: Macky Sall demande l'accélération de la mise en œuvre du PROMOGEM

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Janvier 2023 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

La modernisation et la sécurisation des marchés et espaces commerciaux ont été soulevés par le président de la République lors du Conseil des ministres. Macky Sall a demandé au Premier ministre de faire prendre toutes les dispositions requises en vue d’accélérer la mise en œuvre du Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés (PROMOGEM) dans les localités et sites prioritaires ciblés (marchés Ndoumbé Diop de Diourbel, Tilène de Ziguinchor, Sandikat de Pikine, Tambacounda et Kaolack…).



Par ailleurs, le président de la République a demandé au ministre de l’Intérieur de veiller à la fonctionnalité et à la mise aux normes des dispositifs de protection civile dans les marchés et espaces commerciaux. Enfin, il a félicité le Gouvernement pour les efforts de relance de l’activité économique, la bonne tenue des finances publiques, consacrés par l’approbation par le conseil d’administration du FMI de la dernière revue du Programme économique et financier du Sénégal, renseigne LeTémoin.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook