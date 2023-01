Modernisation des villes: Samba Ndiobène Ka expose les nombreux projets déjà réalisés dans les 14 régions Le Programme de modernisation des villes (Promovilles), créé pour relever le défi d’un cadre de vie moderne et changer le visage des villes du Sénégal semble atteindre ses objectifs. Selon le ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale, de l’Equité sociale et territoriale, sur les financements déjà acquis grâce à l’Etat du Sénégal et ses partenaires au développement, beaucoup d’ouvrages ont été réalisés.

«Les réalisations localisées dans les 14 régions, portent, entre autres, sur le désenclavement de plus de 300 quartiers à travers la réalisation de 182 km de voirie moderne et la mise en service de 3356 lampadaires ; la mise hors d’eau de plus d’un million de personnes à travers la réalisation de 178 kms de réseaux de drainage des eaux pluviales, 3 stations de pompage de grande capacité fonctionnelles à Thiès, Mbour et Guédiawaye, 4 km de digue route à Matam, 7 bassins de rétention qui sont en cours à Yeumbeul et Malika», a détaillé Samba Ndiobene Ka.



Il a cité également l’accès aux services socio-économiques de base à travers 60 infrastructures scolaires, 2 infrastructures sanitaires, un parking des gros porteurs. Parmi les autres réalisations, ajoute le ministre, figurent, «le développement d’activités génératrices de revenus en faveur de plus de 150 groupements de promotion féminine à travers la construction et l’équipement complet de 7 maisons de la femme à Tambacounda, Kolda, Guédiawaye, Ziguinchor, Saint-Louis, Matam, Louga avec des unités modernes de transformation de produits halieutiques, de légumes et de fruits ; et la construction et l’équipement de plateformes de séchage.



Et, il y aussi, l’emploi des jeunes à travers la capacitation de 1547 jeunes aux métiers du BTP et la création de 1453 emplois dans le cadre de la mise en œuvre du projet spécial de pavage du programme XEYU NDAW NI ; le renforcement des capacités des collectivités territoriales grâce à des formations, la mise en place d’un Système d’information Géographique, la dotation en équipements logistiques».





