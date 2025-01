Modernisation et sécurité routière : Vers l’application d’un permis à points cette année et des réformes dans le secteur des transports Le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA), Yankoba Diémé, a annoncé d’importantes réformes lors de son intervention dans l’émission "En Vérité" sur Radio Sénégal. Ces réformes, qui concernent tant le secteur routier qu’aérien, s’inscrivent dans une démarche visant à moderniser et à sécuriser les infrastructures de transport au Sénégal. (Avec la RTS)

Vers une refonte du permis de conduire et un permis à points



L’un des axes majeurs évoqués, est la réforme de l’octroi du permis de conduire, avec l’introduction, dès cette année, d’un système de permis à points. Cette mesure vise à renforcer la discipline routière et à améliorer la sécurité sur les routes. Selon le ministre, une refonte complète du système est prévue pour 2025, impliquant des consultations approfondies avec les acteurs du secteur, pour garantir la réussite de cette transition.



Réglementation des motos : priorité à la sécurité



Conscient de l’importance des motos comme moyen de transport pour de nombreux Sénégalais, Yankoba Diémé a mis l’accent sur la nécessité de réguler leur utilisation. Cette régulation ne vise pas à restreindre leur usage, mais à les organiser pour réduire les accidents de la route. Parmi les mesures prévues figurent :



• L’introduction d’un système d’immatriculation obligatoire.

• Le respect strict du code de la route.

• Des campagnes de sensibilisation à destination des usagers.



Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie globale visant à améliorer la sécurité routière, tout en tenant compte des réalités socio-économiques des usagers.



Lutte contre la corruption et éducation à la sécurité routière



Dans une volonté d’assainir le secteur, le ministre a réaffirmé l’engagement du gouvernement à lutter contre la corruption dans le domaine de la circulation, en étroite collaboration avec le ministère de l’Intérieur. Par ailleurs, Yankoba Diémé a annoncé des initiatives en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, pour intégrer l’éducation à la sécurité routière dès le jeune âge.



Secteur aérien : des préoccupations en cours de traitement



Le ministre a également abordé les défis auxquels fait face le secteur aérien, notamment les revendications des aiguilleurs du ciel concernant le manque d’effectifs et la gestion des plans de vol. Yankoba Diémé a assuré que ces préoccupations étaient prises en compte et qu’une rencontre sera prochainement organisée avec les parties prenantes, pour trouver des solutions adaptées.



Un engagement pour un transport modernisé et sécurisé



En conclusion, Yankoba Diémé a réaffirmé sa détermination à moderniser les infrastructures de transport au Sénégal à travers des réformes structurantes. " Nous travaillons pour un système de transport plus sûr, plus transparent et plus inclusif, en concertation avec tous les acteurs du secteur ", a-t-il déclaré.



Ces réformes ambitieuses témoignent de l’engagement du MITTA à bâtir un Sénégal où la mobilité est synonyme de sécurité, de modernité et de progrès.



