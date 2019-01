Modibo Diop : ‘’ Macky Sall a rassuré les Sénégalais sur sa vision de l’émergence de notre Pays ‘’

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Janvier 2019 à 08:34

« Je crois que la durée du discours est acceptable vu qu’il faillait présenter un bilan mais aussi décliner en même temps les perspectives d’un nouveau quinquennat, il faut aussi saluer l’initiative du Président d’avoir ouvert un débat avec la presse après son discours cela a permis d’aller dans les détails sur les problèmes qui intéressent les Sénégalais. Je crois que le Président a rassuré l’opinion sur sa vision de l’émergence de notre Pays car son bilan social et économique est aussi à tous points de vue très élogieux, avec des infrastructures de qualité dans tous les domaines, ainsi que de belles avancées dans les politiques publiques d’équité sociale et territoriale.



Je suis convaincu que cela n’a était possible que grâce à un contexte économique très favorable soutenu par une croissance vigoureuse du Sénégal depuis bientôt cinq années. La vision de Macky Sall sur le prochain quinquennat prend en compte une bonne partie des préoccupations des Sénégalais sur les axes déclinés en cinq objectifs majeurs.



Cependant sur l’aspect de l’inclusivité de la croissance le Président devra prendre d’autres mesures et réformes beaucoup plus vigoureuses pour la promotion du secteur privé national notamment les PTE /PME/PMI : c’est le seul gage d’une croissance bien ressentie par les sénégalais en termes de création locale de richesses et d’emplois, pour cela des pistes de réflexion et d’actions existent afin de satisfaire cette exigence des Sénégalais.



C’est vital pour notre Pays de réussir une émergence inclusive, d’autant plus que le Sénégal deviendra un pétro état durant le deuxième mandat de Macky Sall. »



