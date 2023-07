Modification du parrainage: Cheikh Aliou Bèye fustige un deal et accable Taxawu Sénégal La modification du parrainage creuse davantage la division entre les membres de Taxawu Sénégal et les autres partis de la coalition Yewwi Askan Wi. L'article 29 est, selon le député de Pastef, Cheikh Aliou Bèye, un nouveau filtre, en plus du "deal-logue".

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2023

" Il s'agit encore d'une sélection qui vise à empêcher d'autres candidats de participer à la présidentielle. Un autre filtre en plus de celui du deal-logue. Car oui, dans ce pays, pour être candidat, il faut participer à un soi-disant dialogue ", a-t-il déclaré.



Le parlementaire fustige le fait que le dialogue politique se soit tenu en dehors de l'hémicycle." Cette réforme est produite alors que l'Assemblée nationale est, par essence, le lieu du dialogue politique. Le faire dans un autre lieu, n'est que pure affabulation ", poursuit le parlementaire.



Cheikh Aliou Bèye a, par ailleurs, rappelé les méfaits qu'aurait pu poser la modification de l'article 87, retiré à la dernière minute.



