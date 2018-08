Modou Lô/Balla Gaye 2 - Staff Rock Energie: « On a donné notre accord de principe à Luc Nicolai »

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Août 2018 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

Le promoteur Luc Nicolaï aurait casqué la plus grosse somme de l’histoire de lutte sénégalaise pour décrocher le combat entre Modou Lô et Balla Gaye 2.



Une information confirmée par le staff du lutteur de Rock Energie des Parcelles qui était en pourparlers avec le promoteur. Le staff de Modou Lô, qui ne reconnait pas la signature d’un probable accord avec les promoteurs que sont Aziz Ndiaye et Gaston Mbengue, avance qu’il a donné son accord de principe à Luc Nicolaï pour qu’il soit le promoteur de ce grand combat.



Ils sont partis en éclaireurs en rencontrant Luc, puisque le principal concerné, à savoir Modou Lô, est hors du pays.











Wiwsport

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook