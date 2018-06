Modou Lô: « Balla Gaye 2 n’a plus de force »

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juin 2018

En parlant de l’état de forme de son adversaire, dans l’émission « Quartier Général » diffusée à la Télévision future media (Tfm), Modou Lô raille son adversaire Balla Gaye2.



« Il paraît qu’il va se rendre en France pour la préparation du combat. Je lui conseille de faire tout doucement puisqu’il n’a plus les capacités physiques pour débaucher autant d’énergie. Il n’est plus celui qu’il était lorsqu’il terrassait ses adversaires en quelques secondes. Il est un très grand lutteur, il a fait ses preuves, mais aujourd’hui il est finissant. Même s’il a livré un combat de plus de 30 minutes, nous savons qu’il n’est plus le Balla Gaye 2 qu’on connaissait. Il n’a plus de force. D’ailleurs, j’ai souhaité un match nul lors de son combat contre Gris Bordeaux parce qu’ils font partie de la lutte. Trois défaites d’affilée nuiraient gravement à leur carrière », avance le champion de l’écurie « Rock Energie ».











Record

