Modou Lô/Balla Gaye 2 : quiproquo autour d’un combat…Luc Nicolaï à l’affût

Le combat Modou Lô/Balla Gaye 2 aura-t-il lieu ? Et si oui, qui sera le (ou les) promoteur ? En tout cas ; pour l’instant, rien n’est encore clair, d’autant plus qu’un nouvel élément vient se greffer dans l’organisation comme un cheveu tombé dans la soupe.



En effet de sources sûres, l’on nous signale que ce combat que les promoteurs (Gaston Mbengue-Aziz Ndiaye et le groupe IACOM) devaient organiser le 1er janvier, sera finalement ficelé par Luc Nicolaï.



Il est revenu que ce dernier a déjà pris langue avec les principaux protagonistes. Luc Nicolaï serait même à cet instant en train de rencontrer la presse dans un hôtel de la place. Du côté de Aziz Ndiaye, on nous informe via un audio wathshap, que Modou Lô aurait démenti l’information, en affirmant n’avoir envoyé personne signer avec Luc Nicolaï, même si l’on sait que les deux hommes entretiennent d’excellents rapports.



Un combat alors aux rebondissements inattendus qui risque de faire jaser plus d’un avec cette guerre des promoteurs. En attendant d’y voir plus clair avec notre équipe de reporters qui suit actuellement la déclaration du promoteur Luc Nicolaï, nous promettons d’y revenir en détails…











Wiwsport