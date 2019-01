Modou Lô: « Balla Gaye a été meilleur le jour du combat »

Balla Gaye 2 et Modou Lô qui se sont affrontés le dimanche 13 janvier dernier, on fait leur dernier face-à-face hier à la Tfm. Lors de cette dernière, Modou Lô s’est prononcé sur sa défaite. « Je demande pardon aux supporters. Le sport est ainsi fait. Je m’étais préparé pour la gagne, mais c’est du côté de Balla Gaye 2 que la victoire est allée. C’est ça le sport, je l’accepte et je demande aux supporters d’en faire autant. On ne peut pas refaire les choses.



Aujourd’hui, ce qui est fait est fait. C’est vrai que j’ai tout ce qu’il fallait pour gagner ce combat, mais la volonté divine l’a voulu autrement. Je profite de l’occasion pour féliciter Balla Gaye 2 qui a été le meilleur ce jour-là. Avant le combat, on s’est dit des choses pour déstabiliser l’adversaire, mais une fois dans l’enceinte, la réalité est autre. Je lui souhaite le meilleur pour l’avenir. Quant à moi je vais me remettre au travail pour revenir en force », a dit Modou Lô devant Balla Gaye 2.











L’Observateur

