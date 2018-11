Modou Lô meilleur que Balla Gaye 2, cette vidéo secoue la toile ! Le combat est prévu pour le 1er janvier 2019 et les supporters se donnent à cœur joie à des dualités entre les deux lutteurs. Cette fois-ci, ils comparent Balla Gaye 2 et Modou Lô à l’entraînement, en cours de boxe, et c’est pour relever que le lutteur des Parcelles Assainies est plus enclin à gagner la bataille des coups de poing.



Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Novembre 2018 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook