Modou Lô s'aventure en terrain miné Adoubé par Gaston Mbengue pour le combat de la revanche contre Balla Gaye, Modou Lô s’est engagé comme dans un terrain miné. Si l’on sait que Baye Ndiaye et son frére Aziz, collaborateurs de Balla Gaye 2, sont très actifs dans l’organisation de ce « clasico ».

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Août 2018 à 09:12 | | 0 commentaire(s)|

Ficelé par Gaston Mbengue, le remake entre Modou Lô et Balla Gaye 2 est toutes les lèvres depuis le premier face-à-face qui s’est déroulé samedi passé. Si les débats sont ouverts quant à l’issue de ce duel qualifié de ‘’clasico’’ par certains spécialistes, force est de constater que le leader de Rock Energie se doit d'être circonspect et attentif à tous ses faits et gestes. La raison, Baye Ndiaye, accompagnateur et préparateur mystique de Balla gaye 2, était en charge de l’organisation du face-à-face.



Lui qui s’était positionné en donneur d’ordre,s guidant les gens qui s’occupaient de l’installation et de la mise en disposition des sièges sur lesquels les différents invités allaient s’asseoir. Et Aziz Ndiaye, parrain du lion de Guédiawaye, est réputé pour son amitié avec Gaston Mbengue, par ailleurs organisateurs du combat. En attestent ses différentes entreprises pour donner des consignes soit au promoteur soit aux deux présentateurs de la rencontre. Ce qui en dit long sur son engagement auprès du promoteur.



Cette proche collaboration de la famille Ndiaye avec Gaston Productions, devrait profiter à Balla Gaye 2 qui est le lutteur attiré de ladite famille. Tout le contraire de son adversaire, qui doit redoubler de vigilance et s’armer de courage pour sortir indemne de ce labyrinthe, même si ça ne sera pas chose aisée.



Comme quoi, Modou Lo est en terrain miné. Pour preuve, l’auteur de la potion mystique qui lui a été versée, n’est personne d’autre que Badou Ndiaye, frère d’Aziz Ndiaye.











Sunu Lamb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook