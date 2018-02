Modou Lô sur sa rivalité avec le fils de Double Less : « Balla Gaye 2 et moi, c’est comme Messi et Ronaldo »

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Février 2018 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de fil de l’écurie Roc Energie, Modou Lo, a mûri. Interpellé sur sa rivalité avec Balla Gaye2, qui l’a battu le 21 mars 2010, il a laissé entendre que c’est une concurrence naturelle qu’il assimile d’ailleurs à celle entre l’attaquant du Barça, Lionel Messi et celui du Real Madrid, Cristiano Ronaldo depuis des années en Europe.



« C’est une rivalité qui existe. Je dirais même que c’est comme celle qui existe entre Messi et Ronaldo, c’est comme ça », a déclaré le vainqueur de Lac de Guiers 2. Il garde toujours en travers de la gorge la défaite subie devant le Lion de Guédiawaye. « Cela me fait mal », glisse-t-il. Avec le temps, il a su la surmonter pour reprendre sa marche victorieuse.



Gagneur dans l’âme, Kharagne Lô ne supporte pas de perdre. « Pour dire vrai, j’ai horreur de la défaite, surtout au Sénégal. Si tu tombes, mais tu seras la risée de tout le monde, mais ce n’est que du sport. Il faut le prendre comme tel, car la défaite et la victoire vont de pair », plaide-t-il. A la question de savoir s’il est prêt pour réclamer sa revanche contre l’ancien roi des arènes, il indique : « Balla Gaye 2 est sous contrat, je ne peux pas m’avancer trop là-dessus ». Quid de Bombardier ? Il répond : « nous sommes là pour tous les lutteurs. Ce sport est notre métier, donc on est ouvert à toute proposition ».









Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook