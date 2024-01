Modou Lô tabasse la femme d’un « Bongoman » : Il sera jugé le 18 janvier prochain

Modou Lô, à ne pas confondre avec le lutteur et Roi des arènes, Modou Lô est dans de sales draps. Cuisinier de cérémonie, il a été jugé hier au tribunal de Dakar pour coups et blessures volontaires ayant occasionné 12 jours d’incapacité temporaire de travail (ITT) à sa victime, B. Faye.



Que s’est-il passé ? D’après le récit de "L’Observateur", repris par "Senenews", le célèbre cuisinier de cérémonie ne pouvait pas digérer de voir la dame B. Faye et son époux Bongoman, d’empocher des liasses de billets à chaque cérémonie. Surtout qu’en sa qualité de cuisinier, il est obligé de trimer pour préparer à manger et ensuite faire la vaisselle.



Autant de tâches éprouvantes qui ne lui rapportent que des miettes. A force de se faire comparaison, il va développer un sentiment de jalousie. Il finit par franchir le Rubicon un jour, s’en prenant gratuitement à la dame du Bongoman.



Le jour des fait, B. Faye dit avoir écho d’un mariage dans leur quartier. Muni de son haut-parleur, elle s’y est rendue pour vendre son art. Une fois sur les lieux, elle a tiré une chaise pour s’asseoir et glaner des infos sur la famille de la mariée. Modou Lô l’a trouvée sur place et l’a sommée de s’en aller, au motif qu’elle n’a pas été invitée.



B. Faye l’a tout bonnement snobé. Modou Lô revient à la charge et la tire vigoureusement de sa chaise. Elle tombe lourdement au sol. Le cuisinier la roue de coups, au point de lui causer une blessure ouverte à l’arcade.



La bagarre finit par une bagarre qui va occasionner 12 jours d’ITT à sa victime. C’est avec une lèvre tuméfiée et un œil au beurre noir que la femme du « Bongoman » s’est présentée hier au tribunal. Modou Lô sera fixé sur son le 18 janvier 2024.