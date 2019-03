Modou Lo vs Eumeu Sene: Guerre des mots à Colobane Le combat devant opposer Modou Lo contre Eumeu Séne donne des allures de revanche. Victorieux lors de leur première confrontation, Modou Lo se doit de confirmer sur Eumeu Séne pour s'adjuger le titre de Roi des arènes. Un challenge qui ne sera pas une mince affaire car Eumeu Séne en plus de vouloir garder sa couronne, semble avoir une dent contre Modou Lo. Les amateurs eux se prononcent et chacun y va avec son argumentaire au marché de colobane.

