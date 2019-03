Mody Guiro : « les secteurs stratégiques tels que l’eau et l’électricité doivent être gérés par le Sénégal » Le secrétaire général de la CNTS, Mody Guiro a plaidé pour la préférence nationale dans la gestion des entreprises des secteurs clés de l’économie sénégalaise. Mody Guiro qui s’exprimait sur la RFM, sur le contrat d’affermage de la gestion de l’eau, a indiqué que « les secteurs stratégiques tels que l’eau et l’électricité doivent être gérés par l’Etat du Sénégal ».

Selon le syndicaliste, « la préférence nationale ne veut pas dire médiocrité ». Tout au plus, a-t-il soutenu, « il faut se donner les moyens de bien gérer ».



Le contrat d’affermage pour la production et la distribution de l’eau, attribué un premier temps à la compagnie française Suez au détriment de la SDE, a été cassé par l’ARMP, qui doit prononcer prochainement une nouvelle décision.

