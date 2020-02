Mody Niang livre les détails du ‘’scandale’’ du Coud : « Cheikhou Oumar Hann ‘’dépensait’’ 450 millions par mois pour l’achat de légumes » L’ancien porte-parole de l’Ofnac a révélé quelques détails du ‘’scandale’’, comme relaté dans le livre du journaliste, Pape Alé Niang, ‘’Scandale au cœur de la République : le cas du Coud’’.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2020 à 12:37 | | 0 commentaire(s)|

Invite dé l’émission Grand Jury, ce dimanche, Mody Niang a déclaré que Cheikhou Oumar Hann dépensait 45 millions FCFA pour l’achat de légumes par mois. A titre d’exemple, si on fait dans les détails, le kilogramme de niébé coûtait par exemple 4500 francs, selon ses dépenses. Avec le prix au kilo de poivre, on peut poivrer tout Dakar », a notamment ironisé, l’ancien inspecteur de l’enseignement à la retraite.

Selon Mody Niang, « le Coud a toujours été la vache à lait des différents régimes passés, depuis Iba Guèye, Sada Ndiaye, Sitor Ndour et autres ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos