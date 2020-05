Mohamed Samb, président de CCL: « Ousmane Sonko cherche du buzz et Macky Sall combat le Covid-19 »

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mai 2020 à 20:01

Suite à la dernière sortie du leader du Pastef, jugeant catastrophique la gestion de la Covid-19 au Sénégal, le président de CCL, Mohamed Samb dit ne pas être surpris par cette réaction de Ousmane Sonko.



Ainsi, il estime que « Ousmane Sonko, à travers son arrogance notoire, cherche du buzz, alors que le Président Macky Sall cherche des solutions pour vaincre le coronavirus au Sénégal ».



Dans son analyse sur cette position d’Ousmane Sonko qui estime que le régime n’a pas su bien gérer la pandémie, Mohamed Samb fait remarquer « qu’une minorité ne peut pas imposer sa volonté à une majorité dignement acquise ». Alors, il reste convaincu que les orientations faites par le chef de l’État Macky Sall sont les seules postures à adopter face à cette situation, qui dépasse non seulement le Sénégal, mais le monde entier.



