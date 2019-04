Mohamet Massamba Sèye, président P.E.D / Natangué: "le discours du Président Macky Sall a été à la hauteur de nos attentes"

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2019 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|

C'est avec satisfaction que nous avons suivi le discours à la nation du Chef de l'Etat, Son Excellence Macky Sall qui a été à la hauteur de nos attentes.



La jeunesse, principal moteur de développement est au cœur des préoccupations du Président de la République. La formation de la jeunesse à la citoyenneté sera essentielle dans le processus de développement du Sénégal. Nous suggérons également la réintégration de la levée des couleurs chaque lundi matin dans les écoles.



Enfin, nous espérons voir la matérialisation de l'ambition exprimée par le Chef de l'Etat envers la jeunesse, par leur implication dans le prochain Gouvernement et leur intégration dans les instances de décisions des hautes institutions de l'Etat.













Président Mohamet Massamba Sèye,

Parti pour l’Émergence et le Développement P.E.D / Natangué

