Mois du Consommer Local : Le Sénégal célébrera ses richesses du 22 octobre au 2 novembre 2024 Le Sénégal se prépare à célébrer la 4e édition du Mois du Consommer Local, qui se déroulera du 22 octobre au 2 novembre 2024. L'annonce de cet événement a été faite le 21 octobre 2024, par M. Ibrahima Thiam, Secrétaire d'État au développement des Petites et moyennes industries, lors d'un point de presse organisé au ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette initiative, lancée par l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), vise à valoriser les produits locaux et à promouvoir l'économie nationale.

Cette année, le thème retenu est : « Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l’UEMOA ». M. Thiam a déclaré que ce thème met en avant « l'importance d'actions concrètes pour faire du slogan “consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons”, une réalité, essentielle pour atteindre une souveraineté alimentaire et renforcer notre développement économique par l'industrialisation ». Il a également souligné que le Mois du Consommer Local incite à un changement de comportement envers la consommation, en favorisant le « Made in Sénégal » et en soutenant les Petites et moyennes entreprises (PME), qui sont des acteurs clés dans la création de richesses et d'emplois.



L'édition 2024 se déroulera dans un contexte particulier, marqué par le « Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère », ainsi que par les états généraux de l'industrie, du commerce et des PME. M. Thiam a insisté sur le fait que « cette conjoncture renforce l'importance de la promotion des produits locaux et de la transformation économique nationale ». Le programme d'activités, élaboré par le Comité National d'Organisation, sera riche et varié. Entre le 22 octobre et le 2 novembre, plusieurs événements seront organisés, notamment des panels scientifiques et des journées thématiques, pour échanger sur les enjeux de la consommation locale. Des visites d'entreprises permettront également, de découvrir les acteurs de l'économie locale.



Parmi les temps forts, des concours culinaires seront proposés, avec un concours axé sur les produits locaux et un autre dédié à la fabrication de pain à partir de céréales locales. M. Thiam a précisé que « des rencontres B to B et G to B favoriseront les échanges entre entreprises et institutions », tandis que des activités de sensibilisation viseront à mobiliser la population autour de la consommation locale. Le « Madd de Casamance », récemment reconnu comme la première Indication Géographique du Sénégal par l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), a été choisi comme produit parrain de cette édition et la région de Ziguinchor a été désignée comme Invitée d'honneur.



Pour assurer le succès des concours culinaires, la Fédération nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) coordonnera l'événement lié au pain, prévoyant l'installation d'une boulangerie sur le site de l'exposition, pour distribuer gratuitement des baguettes chaque jour. L’Institut de Technologie Alimentaire (ITA) gérera le concours culinaire des produits locaux, rassemblant une trentaine de participants issus des différentes régions. En outre, l’Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle et l’Innovation Technologique (ASPIT) s'impliquera dans la promotion du « Madd de Casamance », à travers des événements dédiés.



Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat prendra également en charge les activités liées à la mode et à la promotion du tourisme local, enrichissant ainsi l'expérience des participants. La cérémonie officielle d’ouverture du Mois du Consommer Local se tiendra à la Place de la Nation (ex-Place de l'Obélisque), le 24 octobre 2024 à 15h30, tandis que la clôture de cet événement est prévue pour le 31 octobre 2024, également à 15h30. M. Thiam a affirmé que « les 14 régions du Sénégal seront représentées, permettant une célébration nationale qui met en avant la richesse et la diversité des produits locaux ».













