Mollah Morgun demande pardon à Ousmane Sonko (Vidéo)

Celui qui m’a donné la photo de Ousmane Sonko, m’a menti avec toute l’histoire qu’il m’a expliquée derrière. Je me suis trompé de bonne foi et je demande solennellement à M. Ousmane Sonko, de m’excuser pour ses désagréments causés.



J’aime pas l’injustice . J’aime pas le faux . Damakoy kheekh.

J’aime pas le mensonge, la manipulation,la sale politique.



S’agissant des audios, oui, c’est bien lui, mais je trouve vraiment pas grave (leurs discussions) entre homme et femme et je suis en train d’attendre la vérification de l’authenticité de la vidéo Adji Sarr-Ousmane Sonko, pour m’exprimer…



j’aime pas le mensonge et je joue pas avec, déé moma gueuneul di bagna wakh deugg walla di sossaal ab gorr.



j’aime pas la manipulation et je l’accepte pas ak borr boumou meuné diogué.



En attendant Je demande à M. Ousmane Sonko de vraiment veiller m’excuser, pour le tort que je lui ai fais subir lui, sa famille ses amis et ses sympathisants. Merci beaucoup.



Le combat continue…Si deugg ak ragal yallah.