Momar Thiam : « Abdallah Dionne est le meilleur profil pour être le PM de la continuité du PSE »

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 13:53 | | 0 commentaire(s)|



Commentant la démission du Gouvernement du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, le Dr Momar Thiam, professeur en communication estime que Mahammed Boun Abdallah Dionne demeure « le meilleur profil » pour être le Premier ministre de la continuité, pour la matérialisation des orientations et recommandations du Plan Sénégal Emergent (PSE) version 2019-2023.



« Un Premier ministre doit être les yeux et les oreilles du président de la République. Mahammed Boun Abdallah Dionne est le meilleur profil, le profil le plus avenant pour être le Premier ministre de la continuité pour la matérialisation des orientations et recommandations du Plan Sénégal Emergent (PSE) version 2019-2023.



Dionne a été Directeur de l’Industrie et il connaît les rouages de l’Etat. Il a été le Directeur de Cabinet du Président Macky Sall quand il était Premier ministre. Et vraiment, Dionne n’a pas traîné de casserole sinon la presse allait les révéler à l’opinion », a longuement expliqué Momar Thiam sur les ondes de la RFM.



Rappelons que le Premier ministre vient de remettre sa démission et celle de son gouvernement au président de la République. Macky Sall a tenu à remercier Mahammed Boun Abdallah Dionne et son gouvernement qui, a-t-il dit, n’ont « ménagé aucun effort pour la mise en œuvre des politiques » de l’Etat. Le chef de l’Etat a également félicité le Premier ministre « pour les résultats obtenus » et l'a encouragé à poursuivre les efforts entamés.



Macky Sall a également annoncé qu’il va poursuivre dès demain, la poursuite des consultations pour la formation du prochain gouvernement.













Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos