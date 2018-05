Monaco et l’OM ont un œil sur Mbaye Niang Tuttosport assure que l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille seraient attentifs à la situation de Mbaye Niang au Torino.

Le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais déjà, certains transferts se bouclent et les rumeurs pullulent dans les médias européens. Tuttosport en dévoile une nouvelle et elle concerne l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. Selon les informations du quotidien sportif italien, le club de la Principauté a prévu de dépêcher un émissaire pour suivre de près les performances de Mbaye Niang (23 ans) avec le Sénégal.



L’observateur monégasque sera dans les tribunes pour assister aux rencontres de préparation des "Lions" de la Teranga pour le Mondial en Russie face au Luxembourg, la Croatie et la Corée du Sud. Ce suivi assidu fait suite à la proposition d’un intermédiaire, qui a soufflé le nom de l’international sénégalais (4 capes) aux pensionnaires du Stade Louis II. L’ASM serait attiré par la possibilité de relancer l’ancien Caennais après une saison délicate au Torino (4 réalisations en 26 apparitions en Serie A).



Monaco et l’OM à l’affût

Monaco n’est pas le seul à surveiller la situation de l’attaquant à Turin. Tuttosport explique en effet que l’OM serait intéressé à l’idée de relancer sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le natif de Meulan ne serait pas contre une expérience à Marseille selon le journal transalpin, pour des raisons autant personnelles que sportives. Pour rappel, il avait déjà été proposé aux Phocéens l’été dernier.



Pour l’heure, le Torino reste en position d’attente sur ce dossier, même si, évidemment, une offre intéressante serait étudiée avec attention. Tuttosport explique par ailleurs que les Grenats pensent sérieusement à recruter Simone Zaza (26 ans) et doivent donc lui faire de la place en attaque. Une aubaine pour les deux clubs de L1.

